В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова

Глава Башкортостана Радий Хабиров также вручил новую государственную награду жителю Кугарчинского района, ветерану боевых действий в Афганистане Ильдусу Халитову, сотруднику МВД, участнику контртеррористических операций на Северном Кавказе Руслану Гайнуллину. За проявленное мужество орден генерала Шаймуратова получила учительница информатики из Стерлитамака Екатерина Першина. Рискуя жизнью, она закрыла своим телом учеников, на которых с ножом напал одноклассник. Подросток нанёс ей четыре проникающих ранения, но педагог смогла открыть дверь и выпустить детей из класса.

Екатерина Першина, учитель информатики школы №1 /Стерлитамак/: «Первая мысль, которая была у меня в голове, чтобы дети были живы. Это то, что ложится на плечи учителя каждый день. Безопасность ребенка в первую очередь. Ни о чём другом думать я не могла. Это был мой долг».

В мирное время нашлось место для героического поступка и в Межгорье. 6 января текущего года там могла разыграться трагедия, но предотвратить беду смогла почтальон Эльвира Шаяхметова. Женщина разносила пенсию, когда заметила пожар в многоквартирном доме. Несмотря на задымление, она бросилась в подъезд и предупредила всех жильцов об опасности. Сотрудник почты также знала, что в одной из квартир проживает маломобильная пенсионерка, и помогла ей выйти на улицу. В результате смелых и решительных действий из горящего дома было эвакуировано 20 человек, в том числе 7 детей. А о подвиге женщины в своих социальных сетях написал Радий Хабиров. Правда, сама почтальон героем себя не считает. Убедившись, что люди в безопасности, она вернулась к своей работе.