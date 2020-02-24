Финансовые пирамиды и киберхищения: как жителям Башкирии защититься от мошенников?

Фигурантом уголовного дела Юрий стал при помощи своего же мобильного телефона, куда пришло сообщение: «На ваш счет поступило несколько тысяч рублей». Молодой человек тут же перевел всю сумму на свой баланс. Только вот деньги были адресованы вовсе не ему, а жительнице Баймака, которая просто выбросила SIM-карту с включенной услугой мобильный банк.

Посредством киберхищений мошенники наполнили собственные карманы на сумму почти в 6,5 млрд рублей. Это данные по стране по итогам прошлого года. Средний чек списания составил 10 тыс. рублей – у физических лиц и 152 тыс. рублей – у юридических. Денежные средства снимались со счетом клиентов в основном при помощи методов социальной инженерии. По данным Центробанка, сейчас существуют 15 популярных сценариев. Самый банальный, когда звонит якобы служба безопасности банка и сообщает о том, что с вашей карты пытаются незаконно списать деньги. И чтобы обезопасить средства, прося назвать пинкод, чего делать категорически нельзя.

Специалисты Банка России выявили три фактора успешной атаки на денежные средства: пробуждение чувства страха, наживы и поспешного принятия решения. Поэтому эксперты советуют тут же бросить трубку и перезвонить в банк, но ни в коем случае не совершать обратный звонок, а набрать номер, который указан на обороте пластиковой карты. Были заблокированы почти 5 тысяч номеров телефонов, задействованных в мошеннических схемах, что в 38 раз больше, чем годом ранее. Повысилась и выявляемость финансовых пирамид в интернете. Только за прошлых год в Башкирии удалось приостановить деятельность 52 организаций теневого финансового рынка, львиную часть которого составили черные кредиторы.

А вот оплата лицом услуга, которой предлагают воспользоваться в сети столичных кофеен и на двух станциях метро, это вовсе не уловка мошенников. Отныне улыбка может заменить банковскую карту и QR-код. Метод будет работать по аналогии с бесконтактными технологиями: для операций до 1 тыс. руб. будет достаточно подойти к месту проведения платежа и посмотреть в камеру. Если сумма выше, то аппарат запросит ввести дополнительный код. Оплату по биометрии лица внедряют в систему быстрых платежей ЦБ.

Сегодня к сбору биометрических данных уже подключились свыше 200 кредитных учреждений, 30 из которых работают на территории Башкортостана. Для клиентов это, прежде всего, возможность совершать операции удаленно, без посещения офисов и очередей. Банку потребуется изображение вашего лица и образец голоса – так называемый «голосовой слепок». Прежде всего, клиента фотографируют, затем дважды просят произнести цифры от 1 до 10. Система безопасная, утверждают эксперты, ее не смогут провести даже близнецы. Эксперты заявляют, опасаться киберхищений нужно, ведь мошенники тоже становятся изощреннее, но без лишней паники. Поэтому хранить деньги все же лучше в банке, но не в банке из-под огурцов.