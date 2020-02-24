Какие выплаты могут получить семьи с детьми в Башкирии в 2020 году?

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца. Документом также устанавливается увеличение выплаты за рождение второго ребенка на 150 тыс. руб. Саму программу продлили до 31 декабря 2026 года.

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Теперь маткапитал будет ежегодно индексироваться. Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец, который является единственным усыновителем ребенка. Вложить полученные деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. На какие еще выплаты могут рассчитывать семьи с детьми? В деталях разбиралась Екатерина Тимиряева.

Уфимка Ева Василевская прогулку с сыном совмещает с пользой для себя – на сайтах изучает информацию о детских выплатах. Скоро девушка станет дважды мамой. Рассуждает, что для молодых семей маткапитал уже на первого ребенка – это большое подспорье. Когда родился ее первенец Адриан, такого не было. Сейчас же Ева уверена: господдержка поможет решить давнюю мечту для ее семьи.

Ева Василевская: «Конечно, нужно поддержать молодую семью. Это неожиданно приятно. Многие, думаю, потратят на свои цели. Я хочу потратить на покупку жилья. Такая существенная прибавка будет очень помогать молодым семьям».

Как только Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки при рождении детей, социальные сети МФЦ в Башкортостане буквально приняли лавину сообщений от местных жителей. Большинство интересуется, когда можно будет получить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Начисления будут рассчитываться с 1 января 2020 года, когда вступил в силу новый закон.

Гульназ Саитова, сотрудник РГАУ МФЦ: «Ежедневно мы фиксируем рост обращений по этой теме. Как только будет принято решение на законодательном уровне по новым детским пособиям, о которых говорил Владимир Путин, прием документов будет организован в офисах МФЦ. Подробная информация о новых услугах размещена на официальном сайте МФЦ республики».

Уже действуют 13 мер поддержки семей с одним рожденным или усыновленным ребенком. Но о них знают не все, сообщили в региональном Правительстве. Так, все семьи могут претендовать на единовременное пособие при рождении ребенка – более 20 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком – от 3 тысяч 700 рублей. Малоимущие семьи получают бесплатные продукты для питания беременных и кормящих мам, детское питание, ежемесячное детское пособие – от 225 рублей. Семьи в трудной жизненной ситуации – путевки в детские санатории и лагеря. При усыновлении ребенка выдается 466 тысяч рублей и еще 100 тысяч, если ребенок с ограниченными физическими возможностями. Оказывается адресная социальная помощь по социальному контракту. Размер выплаты – от 15 до 100 тысяч рублей. Почти по полторы тысячи рублей родители при условии официального трудоустройства могут получить налоговый вычет.

Алсу Мунасипова, заместитель начальника отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: «В 2020 году размер выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка. В Башкирии размер выплаты на ребенка составит порядка 5 тысяч рублей».

Плюс к уже перечисленным, есть меры и для поддержки семей при рождении второго ребенка. Это материнский капитал на 616 тысяч рублей, родительская компенсация при оплате детсада на второго ребенка до 50 процентов, ипотечная ставка ниже 6% годовых и ежемесячное пособие малоимущим семьям по 500 рублей на каждого ребенка.

Башкортостан – один из немногих российских регионов-лидеров по количеству многодетных семей. Эта категория может рассчитывать на следующие выплаты: почти 9 тысяч рублей – ежемесячное пособие на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года, но если до этой даты, то сумма составит 3 тысячи рублей. Компенсация коммуналки рассчитывается индивидуально. Родительская компенсация платы за детсад – 70%, налоговый вычет обоим родителям при условии их официального трудоустройства –3 тысячи рублей. В семьях, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, выдадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В связи со сложной демографической ситуацией в республике меры будут дополняться. Целый раздел дорожной карты по жилью.

Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан министр семьи, труда и социальной защиты населения: «Там будут и замена выдачи земельных участков денежной компенсацией, деньги, которые можно направить на жилье. Там есть и тема и рентного жилья, то есть субсидирование арендной платы. Очень много мыслей, работа идет, продолжается только ради того, чтобы наше население с удовольствием заводило детей».

По плану региональных властей, в Башкортостане благодаря мерам для повышения рождаемости до 2024 года прирост составит восемь с половиной тысяч. «Дорожная карта» сосредоточена на нескольких направлениях: репродуктивное здоровье жителей и доступность репродуктивных технологий; сдерживание миграции; развитие инфраструктуры, дружественной семье и разнообразные проекты. Все это позволит воплотить мечты большинства жителей. По данным ФОМ, сейчас около 70% семей хотят больше детей, чем имеют на данный момент.

Автор: Екатерина Тимиряева