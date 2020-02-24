Какие выплаты могут получить семьи с детьми в Башкирии в 2020 году?

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца. Документом также устанавливается увеличение выплаты за рождение второго ребенка на 150 тыс. руб. Саму программу продлили до 31 декабря 2026 года.

Теперь маткапитал будет ежегодно индексироваться. Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец, который является единственным усыновителем ребенка. Вложить полученные деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. На какие еще выплаты могут рассчитывать семьи с детьми? В деталях разбиралась Екатерина Тимиряева.

Уфимка Ева Василевская прогулку с сыном совмещает с пользой для себя – на сайтах изучает информацию о детских выплатах. Скоро девушка станет дважды мамой. Рассуждает, что для молодых семей маткапитал уже на первого ребенка – это большое подспорье. Когда родился ее первенец Адриан, такого не было. Сейчас же Ева уверена: господдержка поможет решить давнюю мечту для ее семьи.

Ева Василевская: «Конечно, нужно поддержать молодую семью. Это неожиданно приятно. Многие, думаю, потратят на свои цели. Я хочу потратить на покупку жилья. Такая существенная прибавка будет очень помогать молодым семьям».

Как только Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки при рождении детей, социальные сети МФЦ в Башкортостане буквально приняли лавину сообщений от местных жителей. Большинство интересуется, когда можно будет получить выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Начисления будут рассчитываться с 1 января 2020 года, когда вступил в силу новый закон.

Гульназ Саитова, сотрудник РГАУ МФЦ: «Ежедневно мы фиксируем рост обращений по этой теме. Как только будет принято решение на законодательном уровне по новым детским пособиям, о которых говорил Владимир Путин, прием документов будет организован в офисах МФЦ. Подробная информация о новых услугах размещена на официальном сайте МФЦ республики».

Уже действуют 13 мер поддержки семей с одним рожденным или усыновленным ребенком. Но о них знают не все, сообщили в региональном Правительстве. Так, все семьи могут претендовать на единовременное пособие при рождении ребенка – более 20 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком – от 3 тысяч 700 рублей. Малоимущие семьи получают бесплатные продукты для питания беременных и кормящих мам, детское питание, ежемесячное детское пособие – от 225 рублей. Семьи в трудной жизненной ситуации – путевки в детские санатории и лагеря. При усыновлении ребенка выдается 466 тысяч рублей и еще 100 тысяч, если ребенок с ограниченными физическими возможностями. Оказывается адресная социальная помощь по социальному контракту. Размер выплаты – от 15 до 100 тысяч рублей. Почти по полторы тысячи рублей родители при условии официального трудоустройства могут получить налоговый вычет.

Алсу Мунасипова, заместитель начальника отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: «В 2020 году размер выплаты составит половину прожиточного минимума на ребенка. В Башкирии размер выплаты на ребенка составит порядка 5 тысяч рублей».

Плюс к уже перечисленным, есть меры и для поддержки семей при рождении второго ребенка. Это материнский капитал на 616 тысяч рублей, родительская компенсация при оплате детсада на второго ребенка до 50 процентов, ипотечная ставка ниже 6% годовых и ежемесячное пособие малоимущим семьям по 500 рублей на каждого ребенка.

Башкортостан – один из немногих российских регионов-лидеров по количеству многодетных семей. Эта категория может рассчитывать на следующие выплаты: почти 9 тысяч рублей – ежемесячное пособие на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года, но если до этой даты, то сумма составит 3 тысячи рублей. Компенсация коммуналки рассчитывается индивидуально. Родительская компенсация платы за детсад – 70%, налоговый вычет обоим родителям при условии их официального трудоустройства –3 тысячи рублей. В семьях, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, выдадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В связи со сложной демографической ситуацией в республике меры будут дополняться. Целый раздел дорожной карты по жилью.

Ленара Иванова, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан министр семьи, труда и социальной защиты населения: «Там будут и замена выдачи земельных участков денежной компенсацией, деньги, которые можно направить на жилье. Там есть и тема и рентного жилья, то есть субсидирование арендной платы. Очень много мыслей, работа идет, продолжается только ради того, чтобы наше население с удовольствием заводило детей».

По плану региональных властей, в Башкортостане благодаря мерам для повышения рождаемости до 2024 года прирост составит восемь с половиной тысяч. «Дорожная карта» сосредоточена на нескольких направлениях: репродуктивное здоровье жителей и доступность репродуктивных технологий; сдерживание миграции; развитие инфраструктуры, дружественной семье и разнообразные проекты. Все это позволит воплотить мечты большинства жителей. По данным ФОМ, сейчас около 70% семей хотят больше детей, чем имеют на данный момент.