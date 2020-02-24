В Башкирии скончалась девочка, оставшаяся сиротой после страшного ДТП

Этим утром в ГИБДД РБ озвучили информацию о состоянии 10-летней девочки, госпитализированной после жуткой аварии в Кармаскалинском районе Башкирии. К несчастью, травмы были настолько серьезны, что ребенок умер в больнице. Напомним, в самом дорожном инциденте погибли ее родители.

Все случилось на трассе, соединяющей Уфу и Оренбург. В минувший вторник, 18 февраля «Фольксваген Поло» влетел в грузовой «Даф». Удар был такой силы, что тела 41-летнего отца и 35-летней матери оказались заблокированы внутри автомобиля.

По предварительным данным, погибший водитель иномарки въехал в большегруз, когда тот остановился, увидев красный сигнал светофора. Когда на вызов приехали спасатели, родителям уже нельзя было помочь. Сама девочка боролась за жизнь в течение недели.