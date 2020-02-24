Стало известно о завершении поиска пропавшего пожилого жителя Уфы

Волонтеры республиканского отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали о благополучном завершении поисков уфимца Виктора Гриба. Мужчина найден живым. Сейчас он находится со своими родственниками.

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Напомним, 74-летний пенсионер исчез 22 февраля. Он просто вышел из дома и не вернулся обратно. Близкие Виктора обратились к помощи добровольцев на следующий день. , 74-летний пенсионер исчез 22 февраля. Он просто вышел из дома и не вернулся обратно. Близкие Виктора обратились к помощи добровольцев на следующий день.

Добровольцы не указывают информацию о самочувствии мужчины. Также не публикуется причины его пропажи, как и то, где его нашли. Подробности положительно завершившейся истории уточняются.