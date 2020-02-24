Стало известно о завершении поиска пропавшего пожилого жителя Уфы

Напомним, 74-летний пенсионер исчез 22 февраля. Он просто вышел из дома и не вернулся обратно. Близкие Виктора обратились к помощи добровольцев на следующий день. , 74-летний пенсионер исчез 22 февраля. Он просто вышел из дома и не вернулся обратно. Близкие Виктора обратились к помощи добровольцев на следующий день.