«Сразу не заметили»: в Башкирии на пепелище нашли труп женщины

Сегодня утром в Аскинском районе произошел пожар. Загорелся деревянный частный дом по улице Мира в деревне Королево, передает МЧС по РБ. К сожалению, не обошлось без жертв.
горячие новости
Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Они и нашли тело 84-летней женщины. Как рассказывают очевидцы, пожар заметили слишком поздно, и, возможно, именно по этой причине погибшую не удалось спасти.
Дом действительно прогорел дотла. Что стало причиной такого сильного пожара, на данный момент неизвестно. Это выясняют следователи и эксперт МЧС.
Фото: Интернет