«Сразу не заметили»: в Башкирии на пепелище нашли труп женщины

Сегодня утром в Аскинском районе произошел пожар. Загорелся деревянный частный дом по улице Мира в деревне Королево, передает МЧС по РБ. К сожалению, не обошлось без жертв.

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Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Они и нашли тело 84-летней женщины. Как рассказывают очевидцы, пожар заметили слишком поздно, и, возможно, именно по этой причине погибшую не удалось спасти.

Когда заметили, уже все полыхало, там и в дом не зайти было. Жаль, что сразу не заметили, не среагировали. А так только пепелище осталось

Николай Т., местный житель

Дом действительно прогорел дотла. Что стало причиной такого сильного пожара, на данный момент неизвестно. Это выясняют следователи и эксперт МЧС.

Фото: Интернет