По вине пьяного водителя без прав в Башкирии погиб молодой парень

Накануне, 23 февраля в Куюргазинском районе республики произошло ДТП, которое стало причиной смерти молодого парня. Ему было 28 лет. О случившемся поведали в ГИБДД Башкирии.

Об аварии на дороге между населенными пунктами Якшимбетово и Янги-Юл стало известно ранним утром. По версии госавтоинспекции, 33-летний мужчина, находившийся за рулем «Мицубиши Лансер», не справился с управлением. В итоге машина перевернулась.

Его пассажира увезли на «скорой», вскоре он умер в больнице. Позже выяснилось, что водитель сель за руль пьяным. Более того, у него не было водительских прав на управление именно этой категорией транспорта.