Стипендии в Башкирии могут вырасти в пять раз

Депутаты Госдумы предложили повысить студенческую стипендию до уровня прожиточного минимума. Если сравнивать с текущими расценками, размер выплат в республике должен вырасти минимум в пять раз. Речь не только об академической минималке, которую могли бы получать студенты, просто закрывшие сессию без троек.
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Впрочем, не стоит радоваться раньше времени, ведь пока это всего лишь законопроект. Корреспондент БСТ убедился, что у инициативы уже нашлись и скептики.
Вильнур Утямишев хоть и живет второй год отдельно от родителей, самостоятельным себя не считает. Продукты ему, как и товарищам по общежитию, привозят мамы и папы. А как иначе выжить бюджетникам на одну стипендию? Этим вопросом задается едва ли не каждый студент.
Даяна Галлямова и Халида Кутлахметова – активистки. За хорошую учебу и участие в общественной жизни вуза они получают повышенную стипендию – порядка 10 тысяч рублей. Но таких на каждом факультете единицы. Большинство бюджетников получают минималку. Этих денег едва ли хватит на проезд.
Студент 2 курса Радмир Нурмухаметов вечера проводит по ресторанам. Не в качестве клиента, а как музыкант. Будущий программист вынужден совмещать свою учебу с подработкой.
Подрабатывают по специальности порядка 60% студентов. Депутаты Госдумы посчитали, что такая тенденция все же не лучшим образом сказывается на профессиональных компетенциях будущего специалиста. И предложили приравнять размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. То есть в Башкирии средний студент-бюджетник мог бы рассчитывать на ежемесячные 10 тысяч рублей.
Конечно, доля бюджетников в вузах республики существенно ниже, чем тех, кто учится на коммерческой основе. Несмотря на это, на повышение стипендий из бюджета дополнительно потребуется не один миллиард рублей.
Нашлись и скептики. Некоторые считают, что данный подход уже применялся в советские годы. Сейчас же нужно идти по европейскому образцу. И, к примеру, налаживать систему взаимодействия студентов и работодателей.
Может показаться парадоксальным, но противники законопроекта нашлись и среди самих студентов. Речь об отличниках, которые считают, что они сейчас из кожи вон лезут, чтобы получить повышенную стипендию, а кому-то деньги будут выплачивать просто так.
В случае, если минималку решатся поднять до уровня МРОТ, то и остальные, скорее всего, тоже придется повышать. Новый законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию. Пока же размер стипендий ежегодно повышается в среднем на 100 рублей. Большинство согласно с тем, что стимулировать такая прибавка к получению знаний никак не может.
Автор: Артур Шамсутдинов