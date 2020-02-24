Стипендии в Башкирии могут вырасти в пять раз

Депутаты Госдумы предложили повысить студенческую стипендию до уровня прожиточного минимума. Если сравнивать с текущими расценками, размер выплат в республике должен вырасти минимум в пять раз. Речь не только об академической минималке, которую могли бы получать студенты, просто закрывшие сессию без троек.

Впрочем, не стоит радоваться раньше времени, ведь пока это всего лишь законопроект. Корреспондент БСТ убедился, что у инициативы уже нашлись и скептики.

Вильнур Утямишев хоть и живет второй год отдельно от родителей, самостоятельным себя не считает. Продукты ему, как и товарищам по общежитию, привозят мамы и папы. А как иначе выжить бюджетникам на одну стипендию? Этим вопросом задается едва ли не каждый студент.

Даяна Галлямова, студентка 3 курса факультета биотехнологии БГАУ: «Многие студенты у нас подрабатывают. В кафе, например, официантами. Но если ты активист, то нормально. Академическая стипендия составляет 1929 рублей, повышенная – 2 500. У нас есть также социальная стипендия, но ее получают не все – 2 500 рублей».

Даяна Галлямова и Халида Кутлахметова – активистки. За хорошую учебу и участие в общественной жизни вуза они получают повышенную стипендию – порядка 10 тысяч рублей. Но таких на каждом факультете единицы. Большинство бюджетников получают минималку. Этих денег едва ли хватит на проезд.

Студент 2 курса Радмир Нурмухаметов вечера проводит по ресторанам. Не в качестве клиента, а как музыкант. Будущий программист вынужден совмещать свою учебу с подработкой.

Радмир Нурмухаметов, студент 2 курса факультета математики и информационных технологий БашГУ: «Учусь с 8:30 до 16:00. Потом занимаюсь этими делами. Ночью до трех-четырех я что-то пишу, учу. Потом посплю и опять на учебу. На качестве учебы отражается не сильно, а на сне – сильно».

Подрабатывают по специальности порядка 60% студентов. Депутаты Госдумы посчитали, что такая тенденция все же не лучшим образом сказывается на профессиональных компетенциях будущего специалиста. И предложили приравнять размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. То есть в Башкирии средний студент-бюджетник мог бы рассчитывать на ежемесячные 10 тысяч рублей.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре: «Безусловно, мы поддерживаем все идеи, которые касаются улучшения положения студентов. В то же время мы должны понимать, что любая инициатива, особенно требующая дополнительных финансовых затрат, должна быть просчитана. Насколько я знаю, на сегодня не выявлен тот источник, откуда нужно будет брать дополнительные финансовые средства, чтобы стипендия была не ниже прожиточного уровня».

Конечно, доля бюджетников в вузах республики существенно ниже, чем тех, кто учится на коммерческой основе. Несмотря на это, на повышение стипендий из бюджета дополнительно потребуется не один миллиард рублей.

Салават Сагитов, председатель Совета ректоров вузов Башкортостана: «Если мы только в этом году будем принимать 11 тысяч студентов, а у нас очников – десятки тысяч. Часть из них получает социальную стипендию, но большая часть получает эти две тысячи. В целом по стране цифра гигантская, конечно».

Нашлись и скептики. Некоторые считают, что данный подход уже применялся в советские годы. Сейчас же нужно идти по европейскому образцу. И, к примеру, налаживать систему взаимодействия студентов и работодателей.

Ильдар Зулькарнай, директор центра стратегических и междисциплинарных исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН: «На одном рабочем месте, например, может работать два-три студента в разное время. Один – до обеда, другой – после, третий – вечером. В России такое немыслимо. У нас говорят: работай 12 часов. А у тебя учеба. Работодатель говорит: меня не волнует. И это "не волнует", и то, что нет такой кооперации в обществе, это плохо».

Может показаться парадоксальным, но противники законопроекта нашлись и среди самих студентов. Речь об отличниках, которые считают, что они сейчас из кожи вон лезут, чтобы получить повышенную стипендию, а кому-то деньги будут выплачивать просто так.

В случае, если минималку решатся поднять до уровня МРОТ, то и остальные, скорее всего, тоже придется повышать. Новый законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию. Пока же размер стипендий ежегодно повышается в среднем на 100 рублей. Большинство согласно с тем, что стимулировать такая прибавка к получению знаний никак не может.