«Зеленое дерби»: «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в Казани 25 февраля

«Салават Юлаев» завтра, 25 февраля, проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперником уфимцев станет «Ак Барс». Накануне подопечные Николая Цулыгина обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

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Победу уфимцам в в овертайме принес Сакари Маниннен. Благодаря этому триумфу юлаевцы закрепились на шестой строчке в таблице Восточной конференции. Плей-офф для «Салавата Юлаева» начнется 1 марта.

Соперником станет либо казахстанский «Барыс», либо омский «Авангард». Стартовую встречу розыгрыша Кубка Гагарина уфимцы проведут на выезде.