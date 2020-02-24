В Башкирии в массовом ДТП пострадала девушка

Сегодня, 24 февраля, в Башкирии произошло массовое ДТП. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Daewoo Matiz и грузовик Scania. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.
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Авария произошла на 1455 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка "Матиза". Она обратилась за медпомощью.
Также на данном участке дороги в четырех ДТП пострадали 10 автомашин. Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства автоаварий устанавливаются.
Фото: ГИБДД по Башкирии.