В Башкирии в массовом ДТП пострадала девушка

Сегодня, 24 февраля, в Башкирии произошло массовое ДТП. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Daewoo Matiz и грузовик Scania. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

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Авария произошла на 1455 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка "Матиза". Она обратилась за медпомощью.

Также на данном участке дороги в четырех ДТП пострадали 10 автомашин. Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства автоаварий устанавливаются.

Сегодня днем с 1429 по 1455 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств.

пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии.