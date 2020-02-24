ВК «Урал» уступил «Факелу» на домашней площадке

Уфимский «Урал» на тай-брейке проиграл «Факелу» (Новый Уренгой). Матч чемпионата российской Суперлиги по волейболу был сыгран накануне. Вначале гости завладели инициативой, но в затянутой концовке хозяева сыграли надежнее.

Во второй партии аналогичный сценарий повторить не удалось. Волейболисты «Факела» одержали победу. В третьем и четвертом сете команды обменялись партиями. Убедительно выиграл «Урал» – 25:15. В решающей партии уфимцы уступили с минимальной разницей в два очка- 13:15, а клуб из Нового Уренгоя впервые в сезоне выиграл пятую партию – 3:2.