Нефтекамский «Торос» обыграл «Хумо» на своем льду

Нефтекамский «Торос» на полпути к одной четвертой плей-офф Высшей лиги. Накануне башкирский клуб во втором матче 1/8 обыграл «Хумо» из Ташкента на своем льду. Гости первыми открыли счет в стартовом игровом отрезке, торосовцы сравняли позиции только в третьем периоде.

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Отличился Ильдар Абдеев. Но гости снова вышли вперед. Егор Дубровский снова сравнял счет. В овертайме Артем Пименов воспользовался небольшой ошибкой в обороне «Хумо» – 3:2. «Торос» повел в серии – 2:0, и выезжает в Ташкент, где сыграет 26 и 27 февраля.

Руслан Сулейманов, главный тренер ХК «Торос» /Нефтекамск/: «Молодцы, сражались, проигрывали, но проявили характер и волю. Дотерпели и дожали, но все еще впереди. К сожалению, не пошло большинство. Что касается жаркой погоды в Ташкенте, в отличие от привычного нам климата, то я бы сказал, что жара – на льду, и не важно какая температура за его пределами».

Автор: Роза Хабибуллина