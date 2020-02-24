Нефтекамский «Торос» обыграл «Хумо» на своем льду

Нефтекамский «Торос» на полпути к одной четвертой плей-офф Высшей лиги. Накануне башкирский клуб во втором матче 1/8 обыграл «Хумо» из Ташкента на своем льду. Гости первыми открыли счет в стартовом игровом отрезке, торосовцы сравняли позиции только в третьем периоде.
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Отличился Ильдар Абдеев. Но гости снова вышли вперед. Егор Дубровский снова сравнял счет. В овертайме Артем Пименов воспользовался небольшой ошибкой в обороне «Хумо» – 3:2. «Торос» повел в серии – 2:0, и выезжает в Ташкент, где сыграет 26 и 27 февраля.
Автор: Роза Хабибуллина