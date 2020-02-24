Нефтекамский «Торос» обыграл «Хумо» на своем льду

Руслан Сулейманов, главный тренер ХК «Торос» /Нефтекамск/: «Молодцы, сражались, проигрывали, но проявили характер и волю. Дотерпели и дожали, но все еще впереди. К сожалению, не пошло большинство. Что касается жаркой погоды в Ташкенте, в отличие от привычного нам климата, то я бы сказал, что жара – на льду, и не важно какая температура за его пределами».