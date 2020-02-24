В форуме боевых искусств в Уфе приняли участие более 800 спортсменов

В Уфе состоялся республиканский форум боевых искусств. Турнир приурочили ко Дню защитника Отечества. Местом проведения стал спортивный комплекс БГМУ.

В рамках события состоялось два масштабных соревнования: открытое первенство республики по всестилевому каратэ и межрегиональный турнир по боевым единоборствам комбат.

Всестилевое каратэ – вид спорта относительно молодой, но быстро развивающийся. В Башкортостане ежегодно проводятся десятки соревнований всероссийского и международного уровня, благодаря чему спорстмены из республики – сильнейшие не только в стране, но и в мире. Поэтому сейчас взялись за развитие новых дисциплин. На очередном республиканском форуме прошли состязания по смешанным единоборствам комбат. Соревнования состоялись в двух дисциплинах – ограниченный контакт и полный контакт: средства защиты.

На республиканском форуме боевых искусств по-настоящему жарко. Соперники друг друга не жалеют, риск получить травму высок. Но чтобы их было как можно меньше, в самых жёстких дисциплинах используют вот такие шлема. Получить в нем по своей физиономии тоже больно, однако нос точно останется целым.

И такой шлем точно помог Кенану Мамедову. Его поединок против Данила Подшувалова получился зрелищным и жестким. Со стороны казалось, что оба старались нанести как можно больше ударов в голову. И если бы не защитный головной убор, наверняка ушли с площадки с серьезными повреждениями.

Кенан Мамедов, участник республиканского форума боевых искусств: «Изучил технику боя его, за счет этого удалось победить. Еще больше опыта хотим набраться. Чисто на технику поработали».

Республиканский форум стал представительным. В соревнованиях приняло участие больше 800 спортсменов из Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Челябинской и Оренбургской области. Особым поводом принять участие в турнире стал тот факт, что он приурочен ко Дню защитника Отечества.

Александр Соснин, вице-президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан: «Ребятам мы прививаем дух патриотизма. Сегодня, до начала форума, старшие ребята посетили открытие мемориала. В селе Волково Уфимского района мы открыли постамент – танк Т-34».

В преддверии праздника республиканский филиал Российского союза боевых искусств по традиции отметил лучших. Свои награды получили тренеры, судьи и, конечно, спортсмены. Самыми счастливыми стали ребята, которым присвоили звания мастеров спорта России.

Данил Вавилов, мастер спорта России по всестилевому каратэ: «С пяти лет занимаюсь спортом. Как только исполнилось 18, твердо сказал себе, что нужно забирать свое уже. Занял второе место на Чемпионате России. Благодарен своему тренеру. Если бы не он, я бы не смог добиться этого».

Республиканский форум стал отборочным турниром к первенству России по всестилевому каратэ. Сильнейшие выступят на соревнованиях уже в апреле. А у остальных тоже будет возможность проявить себя. Филиал Российского союза боевых искусств стал обладателем президентского гранта на проведение III Евразийских игр. Они пройдут в мае и объединят более 3000 спортсменов не только из России, но и стран зарубежья.