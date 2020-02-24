«Все восхищены запахом»: в Уфимском лимонарии зацвел лимон

В Уфимском лимонарии, которому, кстати, в этом году исполняется 30 лет, началось весеннее цветение главного фрукта теплицы. На аромат сразу потянулись жители и гости города. Ведь цветет лимон не больше двух недель два раза в год.

Кофейные плоды действительно напоминают вишневые гроздья. Аравийское дерево или арабика – родитель одноименного напитка. Растение неприхотливое: прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в тени. Спелые ягоды можно легко раздавить пальцами. Кофейного запаха, естественно, они не источают, зато часто из-за аромата похожих на жасмин цветков дерево занимает место на подоконнике.

Зульфия Янтурина, сотрудник Уфимского лимонария: «Многие интересуются, как выглядят кофейные зерна внутри. Вот они такие: внутри у них два семечка, которые в дальнейшем высушиваются, обжариваются и перемалываются в кофе. Сами мы кофе размножаем. Семена пересаживаем, новые саженцы у нас вырастают».

А вот плоды главного дерева лимонария появятся через 9 месяцев. Весеннее цветение башкирского цитруса только началось. Лимон юбилейный и ташкентский – это два основных сорта, которые выращивают в столичной теплице. Купить отечественный продукт хотят не только жители республики, но и соседних регионов.

Ирина Валеева, сотрудник Уфимского лимонария: «Они активно проснулись после вчерашнего солнышка. И посетители все восхищены запахом, который царит в теплице. Действительно, это одурманивающий запах, который можно услышать даже на улице».

Ощутить лимонный аромат можно будет еще две недели. Именно столько цветет дерево. С цитрусовыми соседствуют и более экзотические фрукты – бананы, гранаты и папайя. Кстати, его тоже можно купить, правда, придется записаться в очередь. На вид простые кабачки, а вот по вкусу не уступают заморским.

В отличие от длинного плода, папайя такой формы более сладкая. Экзотический фрукт полезен людям, страдающими желудочно-кишечными заболеваниями. О том, что плод уже созрел, говорит приятный оранжевый цвет. Если легко срывается, значит готов к употреблению.

Кстати, лимонарию осенью исполнится 30 лет. Это первый в России опыт выращивания лимонов в тепличном грунте. Правда, растениям уже давно тесно. Поэтому сотрудники лимонария мечтают о новых площадках для зеленых, появление которых и стало бы главным юбилейным подарком.