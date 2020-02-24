В Башкирии у горы Куштау прошли военно-патриотические соревнования

У подножия Куштау прошли военно-патриотические соревнования. Турнир «Победа» посвятили Году памяти и славы – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие шесть сборных команд из Ишимбая, Стерлитамака, Салавата и Мелеуза, а также Гафурийского и Стерлитамакского районов.
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Казалось бы, где этнические мотивы в современной обработке и военно-полевые игры? А у подножия Куштау всё это гармонично соединилось. Команды должны пройти десять этапов. Испытания даются нелегко даже хозяевам площадки.
Участники должны уметь всё – и ровным строем четко маршировать, и разбирать-собирать автомат Калашникова, а затем демонстрировать меткость стрельбы из винтовки. Уметь пользоваться участники соревнований должны не только огнестрельным оружием, но и гранатой. Помимо этого, организаторы решили добавить еще и стрельбу из лука, что для некоторых стало неожиданностью, но не препятствием. Команды – сборные городов и районов. Участники уже прошли строгий отбор дома.
Это не боевые приемы, а скорее танец. Раньше казаков учили владеть шашкой с пяти лет. Холодное оружие поначалу заменяли палками. Традиции хранят казачество Ишимбайского района.
Участие в турнире принимали кадеты, юнаремйцы, участники военно-патриотических клубов. Их разделили на две возрастные категории: от 15 до 17 лет и от 18 до 30.
Но каждый из участников турнира надеется, что применять умения на деле не придётся. Худой мир лучше доброй войны. А в военно-патриотической битве победу одержали хозяева – команда Ишимбайского района.
Автор: Анастасия Ильчибаева