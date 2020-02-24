В Башкирии у горы Куштау прошли военно-патриотические соревнования

У подножия Куштау прошли военно-патриотические соревнования. Турнир «Победа» посвятили Году памяти и славы – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие шесть сборных команд из Ишимбая, Стерлитамака, Салавата и Мелеуза, а также Гафурийского и Стерлитамакского районов.

Казалось бы, где этнические мотивы в современной обработке и военно-полевые игры? А у подножия Куштау всё это гармонично соединилось. Команды должны пройти десять этапов. Испытания даются нелегко даже хозяевам площадки.

Ринат Кудашев, участник турнира /Ишимбайский район/: «Надеемся, что займем первое место. Других мест не знаем. Первый этап у нас был военно-исторический, вопросы задавали нам. Уверенно ответили. Мы рассчитывали, что пробежим марш-бросок, а тут резко задания дали. Пришлось напрячь не то что мускулы, а мозговую активность. Вспомнили, что 15 лет назад изучали».

Участники должны уметь всё – и ровным строем четко маршировать, и разбирать-собирать автомат Калашникова, а затем демонстрировать меткость стрельбы из винтовки. Уметь пользоваться участники соревнований должны не только огнестрельным оружием, но и гранатой. Помимо этого, организаторы решили добавить еще и стрельбу из лука, что для некоторых стало неожиданностью, но не препятствием. Команды – сборные городов и районов. Участники уже прошли строгий отбор дома.

Ильназ Сафаргелеев, участник турнира /Гафурийский район/: «Организовывали соревнования, потом отбирали лучших участников. К участию в данных соревнованиях меня подтолкнуло не только желание одержать победу, но также любовь к Родине».

Это не боевые приемы, а скорее танец. Раньше казаков учили владеть шашкой с пяти лет. Холодное оружие поначалу заменяли палками. Традиции хранят казачество Ишимбайского района.

Евгений Крестиченко, представитель отряда казаков Ишимбайского района: «Я решил продолжить традиции своей семьи. Это мое культурное наследие. Продолжать обучать детей, спортивную рубку шашкой. Для меня обычное дело должно быть, так как я считаю, что каждый казачий род должен продолжать свои традиции. Во-первых, чтить своих отцов, дедов и жить той жизнью, которой жили предки».

Участие в турнире принимали кадеты, юнаремйцы, участники военно-патриотических клубов. Их разделили на две возрастные категории: от 15 до 17 лет и от 18 до 30.

Николай Шишков, главный судья соревнований: «Подготовка ребят к службе в вооруженных силах. Я всегда говорил, что одного желания мало. Желания защищать Родину мало, надо её еще и уметь защищать. Допустим, я скажу, что хочу защищать Родину, но не могу. От меня пользы немного будет. А если я подготовлен, я не только говорю, я и умею».

Но каждый из участников турнира надеется, что применять умения на деле не придётся. Худой мир лучше доброй войны. А в военно-патриотической битве победу одержали хозяева – команда Ишимбайского района.