«Не успели посыпать»: на трассе М5 в Башкирии столкнулись 30 машин

Массовая авария на Дёмском КПМ в Уфе практически парализовала на несколько часов движение по федеральной трассе М5 в сторону Челябинска. В условиях сильной метели и гололёда столкнулись более 10 легковых и грузовых машин. Водителям не помогли даже современные электронные помощники – затормозить на скользкой дороге было практически невозможно.
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Гололёд не оставил никаких шансов водителям сманеврировать или успеть затормозить. Цепная реакция началась от Дёмского КПМ, где столкнулись фура, седан, малолитражка и кроссовер. Метель помешала остальным вовремя заметить препятствие. Буквально за пару минут столкнулись сразу несколько автомобилей. Во многих машинах ехали дети.
Ислам Мирзаев из высокой кабины хоть и заметил аварию раньше остальных водителей, остановить многотонную машину не успел. Фура догнала отечественный седан, а через пару секунд в длинномер въехала грузовая «Газель». Единственное, что смог сделать дальнобойщик после аварии, – предупредить по рации своих коллег.
Проезжающая мимо скорая остановилась узнать, нужна ли кому-то из участников ДТП медицинская помощь. Фельдшер обошла каждый пострадавший автомобиль.
Снежная метель, гололёд, несоблюдение скоростного режима и дистанции стали причиной более 60 аварий по всей республике. Массовые ДТП зарегистрированы также возле Шакши и на трассе Уфа-Оренбург. Под Стерлитамаком водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и допустил опрокидывание. Но лидером антирейтинга осталась трасса М5.
Массовая авария не доезжая Дёмского КПМ практически парализовало движение в сторону Челябинска. На скользкой дороге столкнулись более 10 автомобилей. Несмотря на довольно серьёзные механические повреждения некоторых машин, к счастью, в этом происшествии никто не погиб и не пострадал.
Автор: Азат Садреев