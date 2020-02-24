«Не успели посыпать»: на трассе М5 в Башкирии столкнулись 30 машин

Массовая авария на Дёмском КПМ в Уфе практически парализовала на несколько часов движение по федеральной трассе М5 в сторону Челябинска. В условиях сильной метели и гололёда столкнулись более 10 легковых и грузовых машин. Водителям не помогли даже современные электронные помощники – затормозить на скользкой дороге было практически невозможно.

Гололёд не оставил никаких шансов водителям сманеврировать или успеть затормозить. Цепная реакция началась от Дёмского КПМ, где столкнулись фура, седан, малолитражка и кроссовер. Метель помешала остальным вовремя заметить препятствие. Буквально за пару минут столкнулись сразу несколько автомобилей. Во многих машинах ехали дети.

Руслан Хусаинов, водитель: «Увидел впереди аварию, стал притормаживать, начал уходить вправо в сугроб. А здесь уже эта машина влетела. И ещё фура. Ехал с двумя детьми. Один сзади, пристёгнута была в детском сиденье. Она не ударилась. Сын впереди ехал. Подушки сработали, дети не пострадали. Испугались только, дочка испугалась».

Ислам Мирзаев из высокой кабины хоть и заметил аварию раньше остальных водителей, остановить многотонную машину не успел. Фура догнала отечественный седан, а через пару секунд в длинномер въехала грузовая «Газель». Единственное, что смог сделать дальнобойщик после аварии, – предупредить по рации своих коллег.

Ислам Мирзаев, дальнобойщик: «Ну что сказать, был гололёд, тормозил, но не успел остановиться. Хотя и ехал со скоростью 20-25 километров в час».

Рим Ибрагимов, водитель «Газели»: «Не повезло, я главное оттормозился уже. Потом смотрю, а впереди куча уже собирается. Я оттормозился, но меня повело. Думаю, что причина такого массового ДТП в тома, что, наверное, не успели просто посыпать. Потому что погода такая: то было тепло, потом резко это всё подморозило».

Проезжающая мимо скорая остановилась узнать, нужна ли кому-то из участников ДТП медицинская помощь. Фельдшер обошла каждый пострадавший автомобиль.

Фларис Бикбулатов, водитель: «Начал тормозить, тормоза не держат. Понял, что бесполезно тормозить. Ручник подтянул, развернуло, слегка задел переднюю машину. Вылетел в кювет, и всё равно догнала вторая машина. Не избежал столкновения жёсткого».

Снежная метель, гололёд, несоблюдение скоростного режима и дистанции стали причиной более 60 аварий по всей республике. Массовые ДТП зарегистрированы также возле Шакши и на трассе Уфа-Оренбург. Под Стерлитамаком водитель грузовой «Газели» не справился с управлением и допустил опрокидывание. Но лидером антирейтинга осталась трасса М5.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан: «Сегодня днём с 1429 км по 1455 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств. Автомобили получили механические повреждения, подробности происшествия уточняются. Сопутствующей причиной происшествия стала сильная метель».

Массовая авария не доезжая Дёмского КПМ практически парализовало движение в сторону Челябинска. На скользкой дороге столкнулись более 10 автомобилей. Несмотря на довольно серьёзные механические повреждения некоторых машин, к счастью, в этом происшествии никто не погиб и не пострадал.