«Я увидел кровь на его лице»: история 100-летнего ветерана из Башкирии

75 дней до Великой Победы. Фронтовик Низаметдин Вахитов из Гафурийского района недавно отметил свой вековой юбилей. Поздравительную открытку ему направил Владимир Путин.

Эту молитву он читает за благополучие близких, и чтобы в мире не было войны, через которую сам прошел. Низаметдин Вахитов уверен: именно суры корана помогли ему вернуться домой. Сквозь огонь боев в Польше, при переправе через холодный Одер, когда воды реки каждую минуту уносили сотни жизней советских воинов. Бесконечные пулеметные очереди и град минометных снарядов фашистов косили ряды наших солдат и отправляли на дно технику. Но танк Т-34 Низаметдина Вахитова вместе с экипажем благополучно достиг берега и вступил в бой. Однако без потерь на войне никак. Особенно отпечаталась в памяти Низамутдина Вахитова смерть молодого командира.

Низамутдин Вахитов, ветеран Великой Отечественной войны: «Был очередной бой. Наш командир постоянно открывал люк башни и наблюдал за перемещением противника. Повсюду свистели пули, разрывались снаряды. Я слышал, как пули стучали по нашей броне. Я хватал за китель лейтенанта и говорил: «Садись, застрелят». Но тот все снова открывал люк и выглядывал. В очередной раз, когда я его дернул, он упал рядом, и я увидел кровь на его лице».

Бронебойные и осколочно-фугасные. Где и какой снаряд лежит Низамутдин Вахитов знал на ощупь. В танке он был заряжающим. Сражался в войсках 1-го Белорусского фронта. И до сих пор помнит, как перед армией выступал маршал Георгий Жуков. Командующий говорил, что американские войска пересекли немецкую границу, но советские воины должны войти в Берлин первыми. Невредимым пройти войну у Низамутдина Бадретдиновича не получилось. В одном из боев он был ранен в руку. Долго лечился в госпитале, где и встретил День Победы.

Это единственная сохранившаяся фотография, где Низамутдин Вахитов в военной форме. 1946 год. Бравый танкист, а рядом – горячо любимая супруга Фатима.

Поженились они еще до войны, а после победы в их семье родилось пятеро детей. Супруги уже давно нет в живых. Сейчас за отцом ухаживает младший сын. Низамутдин Вахитов еще очень бодр: самостоятельно передвигается по дому и помогает накрывать на стол. Единственное, он уже практически не слышит. Даже слуховой аппарат не помогает. Рассказывать детям о войне не любил, однако истории, о которых все же поведал, они запомнили навсегда.

Флюр Вахитов, сын Низамутдина Вахитова: «В Германию когда вошли, говорит, к немкам в дом заходили. Солдаты же голодные. А те кормили отравленной пищей. Сколько солдат, говорит, погибло. Потом запретили есть их пищу».

Медосмотр для ветерана – дело привычное. Проверка давления, дыхания и сердца. В гости к Низамутдину Вахитову сельский фельдшер заходит часто. Медик говорит: 100-летний ветеран до сих пор крепок.

Клара Кайгулова, заведующая Татарско-саскульским фельдшерско-акушерским пунктом: «Для своего возраста, я скажу, он здоров слишком. Ему можно дать 80-90 лет. Дедушка очень редко болеет».

После войны Низамутдин Вахитов работал в родном совхозе: был и комбайнером, и трактористом. Славился среди односельчан и как печник – некоторые до сих пор обогревают дома в деревне. Кстати, ни один концерт в местном клубе не обходился без его участия. Ветеран виртуозно играл на тальянке. Правда, сейчас инструмент поднять уже не может. Но без музыки на праздник 23 февраля не остался. Поздравить ветерана приехал вице-премьер Правительства Ирек Сагитов. И в качестве одного из подарков исполнил татарскую плясовую мелодию.

Низамутдин Вахитов надеется попасть на парад Победы в Уфе. 9 мая для него, как и для любого ветерана, – особенный день, тем более, и дата в этом году юбилейная. До Дня Победы в семье Вахитовых готовятся отметить еще один праздник. 3 мая Низамутдину Бадретдиновичу исполнится 101 год.