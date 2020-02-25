«Будете общаться с прокуратурой»: Радий Хабиров потребовал от глав районов Башкирии объяснительные

«Обращаюсь к главам муниципалитетов. Те муниципалитеты, где есть с этим проблемы, объяснительную не написали. Я хочу предметно это разобрать. Те главы, к которым у меня есть претензии, они знают, пусть будут готовы лично мне объясняться, почему так происходит. Я откровенно говорю главам, у меня был соблазн все эти материалы передать в прокуратуру. Но я все-таки хочу вас послушать для начала. Если я услышу внятные разъяснения, то мы с вами будем работать, если нет, то будете общаться с прокуратурой, а далее, боюсь, и со следственным комитетом», - заявил он.