«Будете общаться с прокуратурой»: Радий Хабиров потребовал от глав районов Башкирии объяснительные

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики глава Башкирии  Радий Хабиров жестко раскритиковал работу некоторых руководителей муниципалитетов. По его словам, главы администрации не справляются с оформлением и установкой контейнерных площадок. К тому же, как отметил Хабиров, чиновники не могут объяснить, почему такое происходит.

Ранее руководитель региона остался крайне недоволен реализацией «мусорной реформы» в некоторых районах Башкирии. Он назвал существующие контейнерные площадки «убожеством», и потребовал Контрольное управление провести проверку и отразить в отчете цены контейнеров и их обустройство. На днях Радий Хабиров получил актуальные данные, которые его совсем не обрадовали. Он попросил написать глав администраций объяснительные, иначе, как отметил глава, диалог уже будет вестись в другом ключе. 

«Обращаюсь к главам муниципалитетов. Те муниципалитеты, где есть с этим проблемы, объяснительную не написали. Я хочу предметно это разобрать. Те главы, к которым у меня есть претензии, они знают, пусть будут готовы лично мне объясняться, почему так происходит. Я откровенно говорю главам, у меня был соблазн все эти материалы передать в прокуратуру. Но я все-таки хочу вас послушать для начала. Если я услышу внятные разъяснения, то мы с вами будем работать, если нет, то будете общаться с прокуратурой, а далее, боюсь, и со следственным комитетом», - заявил он.

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