«Будете общаться с прокуратурой»: Радий Хабиров потребовал от глав районов Башкирии объяснительные

На еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал работу некоторых руководителей муниципалитетов. По его словам, главы администрации не справляются с оформлением и установкой контейнерных площадок. К тому же, как отметил Хабиров, чиновники не могут объяснить, почему такое происходит.
Ранее руководитель региона остался крайне недоволен реализацией «мусорной реформы» в некоторых районах Башкирии. Он назвал существующие контейнерные площадки «убожеством», и потребовал Контрольное управление провести проверку и отразить в отчете цены контейнеров и их обустройство. На днях Радий Хабиров получил актуальные данные, которые его совсем не обрадовали. Он попросил написать глав администраций объяснительные, иначе, как отметил глава, диалог уже будет вестись в другом ключе.