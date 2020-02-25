Как выгодно приобрести жилье в России

Вопрос приобретения жилья всегда остается актуальным. Эксперты поделились своим мнением, что лучше: откладывать деньги, чтобы купить жилье, или все же брать ипотеку? Оказалось, что выгоднее брать ипотеку.

Взять ипотеку выгоднее с условием, что в семье работает два человека. Эксперты взяли за основу такую ситуацию. Представим, что доход обоих членов семьи равен средней зарплате в регионе. Оплачитать ежемесячный взнос семья готова в размере половины своего месячного бюджета. Эта сумма будет равна одной средней зарплате в их регионе. Первоначальная оплата по ипотеке составляет 20 % от стоимости самой квртиры. Процентная ставка – 6 %.

Представим себе вторую картину, где семья копит деньги на покупку жилья и в то же самое время снимает двухкомнатную квартиру. В этом случае им точно также придется откладывать одну зарплату. Очевидно, что в случае ипотеки семья будет выигрывать.

Эксперты выяснили, что в среднем по России на выплату ипотечного кредита уходит 5 лет и 3 месяца. А чтобы накопить на квартиру – 9 лет и 4 месяца. Если брать в пример двухкомнатную квартиру, оформить ее в собственность, взяв в ипотеку, можно быстрее на 4 года и 1 месяц. Хотя переплатить за это придется 353 тысяч 704 рубля.