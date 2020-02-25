В Башкирии стартовала экспедиция «Памяти Героев»

В Башкортостане стартовала экспедиция «Памяти Героев», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники экспедиции, среди которых депутаты, ученые, члены Русского географического общества, предприниматели и журналисты пронесут знамя победы по трем районам. Это Чишминский, Альшеевский и Давлекановский.