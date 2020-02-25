В Башкирии стартовала экспедиция «Памяти Героев»

В Башкортостане стартовала экспедиция «Памяти Героев», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники экспедиции, среди которых депутаты, ученые, члены Русского географического общества, предприниматели и журналисты пронесут знамя победы по трем районам. Это Чишминский, Альшеевский и Давлекановский.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Завершится экспедиция в селе Уршакбашкарамалы Миякинского района, на малой родине Героя Советского Союза Миннигали Губайдуллина. Стартовала группа из Уфы. Первым делом они возложили цветы к памятнику Александра Матросова. 

Он, кстати, 8 марта родился. И совершил свой подвиг 8 марта. Закрыл своим телом фашистский дзот, тем самым освободив путь своим соратникам, которые смогли выполнить задание, благодаря которому сумел сохранить многие жизни — Руфина Шагапова, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан