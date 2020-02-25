В Уфе во время возгорания в гостинице эвакуировано 80 человек

Сегодня, 25 февраля, на пульт пожарной службы поступила информация о пожаре. Возгорание обнаружили в гостинице по улице Златоустовской. На место происшествия были срочно отправлены службы спасения.

В подвале гостиницы началось задымление. Произошло возгорание электрощита. Сотрудниками гостиницы были срочно эвакуированы 80 человек, пять из которых были дети.

Пожар удалось оперативно потушить с помощью 8 пожарных машин и 24 человек личного состава. К счастью, пострадавших в пожаре нет. В причинах пожара предстоит разобраться дознавателю МЧС России.