«Вот это человек!»: глава Башкирии поручил найти фельдшера, которая помогала пострадавшим в аварии с 30 автомобилями

Глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики поручил найти и наградить фельдшера «скорой помощи». По словам руководителя региона, женщина не осталась равнодушной при виде массовой аварии на трассе в Башкирии. Она заботливо обошла все машины и предложила помощь.
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Напомним, массовая авария произошла на трассе М5. Из-за плохих погодных условий и гололеда столкнулись десятки легковых и грузовых автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.
Радий Хабиров поручил подчиненным впредь предугадывать такие события. По его словам, «мы живем в непростых климатических условиях и нужно быть готовыми к любой погоде».