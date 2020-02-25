«Вот это человек!»: глава Башкирии поручил найти фельдшера, которая помогала пострадавшим в аварии с 30 автомобилями

Глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики поручил найти и наградить фельдшера «скорой помощи». По словам руководителя региона, женщина не осталась равнодушной при виде массовой аварии на трассе в Башкирии. Она заботливо обошла все машины и предложила помощь.

«Так мне понравилась фельдшер. Вот это настоящий врач, на мой взгляд. Она просто проезжала, тем не менее она выскочила, вся в снегу ходила, в каждую машину стучалась, спрашивала кому помощь нужна. Поощрите ее. Вот такие врачи у нас должны быть. Не сидела там в тепле в машине. Вот это медицина, вот это человек! Пообщайтесь с ней и поощрите за такое человеческое участие и высший профессионализм врача», — обратился глава к сидящим.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Напомним, массовая авария произошла на трассе М5. Из-за плохих погодных условий и гололеда столкнулись десятки легковых и грузовых автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.

Радий Хабиров поручил подчиненным впредь предугадывать такие события. По его словам, «мы живем в непростых климатических условиях и нужно быть готовыми к любой погоде».