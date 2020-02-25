«Вот это человек!»: глава Башкирии поручил найти фельдшера, которая помогала пострадавшим в аварии с 30 автомобилями

«Так мне понравилась фельдшер. Вот это настоящий врач, на мой взгляд. Она просто проезжала, тем не менее она выскочила, вся в снегу ходила, в каждую машину стучалась, спрашивала кому помощь нужна. Поощрите ее. Вот такие врачи у нас должны быть. Не сидела там в тепле в машине. Вот это медицина, вот это человек! Пообщайтесь с ней и поощрите за такое человеческое участие и высший профессионализм врача», — обратился глава к сидящим.