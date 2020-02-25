В Башкирии молодая мать напала на водителя такси

Шокирующее видео всплыло в социальных сетях города Стерлитамак. Молодая мама с двумя детьми вызвала машину популярного таксопарка. Однако между женщиной и водителем завязался конфликт.

Как можно понять из видеозаписи, мамочка не указала, что поедет с двумя детьми, поэтому в машине такси оказалось только одно детское кресло. Водитель предложил доплатить 30 рублей и отвезти семью до места назначения, но в какой-то момент изменил свои планы и начал снимать видео. Женщину с каждой секундой всё больше разбирала злость, пока в какой-то момент она не налетела с кулаками на таксиста под плач детей.

Так до конца и не ясно, что стало главной причиной конфликта, и почему женщина не покинула машину, когда поняла, что таксист не идёт на уступки. Мнения комментаторов разделились: кто-то посчитал, что водитель специально вывел женщину на эмоции на глазах у детей. Некоторые решили, что молодая мама поступила очень некрасиво, когда потребовала от мужчины нарушить правила перевозки пассажиров.