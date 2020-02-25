Бесплатный проезд в поездах и мобильная связь: подарки ветеранам ВОВ

Государство решило преподнести подарок ветеранам на 75-летие Победы. Теперь пожилые ветераны могут бесплатно передвигаться на поезде, а также получили право пожизненно пользоваться мобильной связью бесплатно. Право на бесплатный проезд получают не только сам ветераны, но и один его сопровождающий.

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Ранее такие льготы предоставлялись только на период майских праздников. Теперь этими возможностями можно будет пользоваться бессрочно. Бесплатная мобильная связь будет действовать и на межгород.

Также с ветерана и сопровождающего не будет взиматься  плата за питание и постельное белье. Это касается абсолютно всех поездов. На 19 февраля этого года уже официально оформлено 486 бесплатных проездных билетов по разным направлениям.