В Уфе прошел литературно-музыкальный бал

Учащиеся 45-й школы в двадцать третий раз собрались в Башкирском государственном театре оперы и балета. Идея проводить мероприятие возникла у руководства учебного заведения еще в 1995 году. Тогда учителя и подумать не могли, что подобная инициатива станет очень популярной среди старшеклассников.