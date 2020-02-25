В Уфе прошел литературно-музыкальный бал

Учащиеся 45-й школы в двадцать третий раз собрались в Башкирском государственном театре оперы и балета. Идея проводить мероприятие возникла у руководства учебного заведения еще в 1995 году. Тогда учителя и подумать не могли, что подобная инициатива станет очень популярной среди старшеклассников.
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К балу долго готовятся, его ждут. Девушки подбирают наряд, придумывают прически и макияж. Каждый год программа несколько обновляется – разучиваются новые танцы. Еще здесь читают стихи и поют романсы, что оправдывает формат вечера, обозначенного как музыкально-литературный.