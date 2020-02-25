Радий Хабиров вошёл в топ-20 российских мужчин

Компания «Медиалогия» составила любопытный рейтинг. Специалисты подсчитали упоминаемость известных мужчин России в различных СМИ и составили топ-50. Глава республики Радий Хабиров вошёл не только в 50-ку, но и в 20-ку самых упоминаемых мужчин страны.

Глава республики обогнал по упоминаниям в средствах массовой информации Патриарха Кирилла, который расположился на 13 месте, и даже главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, который занял 17 место. Данные были рассчитаны за один год — с февраля 2019 года по февраль 2020. Сам рейтинг был рассчитан 19 февраля этого года.