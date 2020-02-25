Радий Хабиров вошёл в топ-20 российских мужчин

Компания «Медиалогия» составила любопытный рейтинг. Специалисты подсчитали упоминаемость известных мужчин России в различных СМИ и составили топ-50. Глава республики Радий Хабиров вошёл не только в 50-ку, но и в 20-ку самых упоминаемых мужчин страны.
Первое место возглавил президент России Владимир Путин. За ним, на втором месте, следует заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Глава Башкирии Радий Хабиров расположился на почетном 12-м месте.
Глава республики обогнал по упоминаниям в средствах массовой информации Патриарха Кирилла, который расположился на 13 месте, и даже главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, который занял 17 место. Данные были рассчитаны за один год — с февраля 2019 года по февраль 2020. Сам рейтинг был рассчитан 19 февраля этого года.
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Фото: Соцсети.