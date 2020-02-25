В Башкирии на реке было найдено мёртвое тело мужчины

В городе Стерлитамак была обнаружена страшная находка. На прошлой неделе из реки Белой было извлечено тело мужчины. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
Тело неизвестного было найдено 22 февраля. Личность погибшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. Также предстоит выяснить причину страшной трагедии.
Проводятся все нужные следственные мероприятия. Тело мужчины было передано сотрудникам ОМВД города Стерлитамак. Сотрудники МЧС России ещё раз просят жителей Башкирии соблюдать правила безопасности на воде.
горячие новости
Фото: Интернет.