Жителей Башкирии вовлекают в новую финансовую пирамиду через соцсети

Жителей Башкортостана вовлекают в новую финансовую пирамиду через соцсети. В Интернете набирает обороты так называемая беспроигрышная схема. В мессенджерах распространяют приглашения стать участником большой игры с возможностью заработать.

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 Правила прописаны на скринах и слайдах. Для участия необходимо лишь внести первоначальный взнос в размере 2 400 рублей и рассказать об этом друзьям, чтобы они тоже направляли деньги. Называется игра по-разному: «Общий котел», «Черная касса», «Взаимовыручка», но суть одна – это очередная финансовая пирамида.

Первые счастливчики сорвали куш и привлекли внимание большого количества людей, но такая схема действует, пока участников не станет слишком много. Тогда организатор «пирамиды» забирает накопившиеся в системе средства, а армия новоиспеченных вкладчиков рискует остаться ни с чем.