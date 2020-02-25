Жителей Башкирии вовлекают в новую финансовую пирамиду через соцсети

Жителей Башкортостана вовлекают в новую финансовую пирамиду через соцсети. В Интернете набирает обороты так называемая беспроигрышная схема. В мессенджерах распространяют приглашения стать участником большой игры с возможностью заработать.

Правила прописаны на скринах и слайдах. Для участия необходимо лишь внести первоначальный взнос в размере 2 400 рублей и рассказать об этом друзьям, чтобы они тоже направляли деньги. Называется игра по-разному: «Общий котел», «Черная касса», «Взаимовыручка», но суть одна – это очередная финансовая пирамида.