В Уфе стартовал лыжный пробег в честь 75-летия Победы

В Уфе стартовал лыжный пробег в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пробеге принимают участие люди пенсионного возраста. Спортсмены стартовали в селе Старые Турбаслы.

Село Старые Турбаслы буквально переполнено улыбчивыми и активными людьми. Себя они называют ветеранами, но свой возраст не ощущают. Всё благодаря спорту. Перед стартом пробега участники собрались на митинг и почтили память всех павших на фронтах Великой Отечественной войны. Спортсменам предстоит пройти ровно 75 километров вокруг Уфы.

Мы начинаем в Турбаслах. Дальше идут Тимашево, Максимовка, Шакша, Мелькомбинат, Дема, потом Затон, — Ришат Файзарахманов, председатель Уфимского городского совета ветеранов

Лыжный пробег продлится несколько дней. Он затронет все районы Уфы. За спинами многих участников тяжелые рюкзаки, ведь ночевать придется в палатке в походных условиях. Но на такое не все готовы решиться, некоторые стартовавшие пройдут лишь часть пути.

В палатке зимой – не женское. Летом то мы ходим. Холодно будет, я думаю. — Флюра Воскресенская, участница лыжного похода

Перед стартом пробега организаторы провели тщательную разведку. Нюансов в организации непростого маршрута много. Необходимо было учесть все детали, чтобы в пути у участников не было проблем.

Много запретных зон. Водозабор, железнодорожный мост, например. Мы все это изучили. Где-то получили разрешение. Железную дорогу решили объехать, чтобы не усложнять себе жизнь, — Альфир Мухаметшин, член оргкомитета лыжного похода