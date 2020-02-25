В Уфе стартовал лыжный пробег в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пробеге принимают участие люди пенсионного возраста. Спортсмены стартовали в селе Старые Турбаслы.
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Село Старые Турбаслы буквально переполнено улыбчивыми и активными людьми. Себя они называют ветеранами, но свой возраст не ощущают. Всё благодаря спорту. Перед стартом пробега участники собрались на митинг и почтили память всех павших на фронтах Великой Отечественной войны. Спортсменам предстоит пройти ровно 75 километров вокруг Уфы.
Лыжный пробег продлится несколько дней. Он затронет все районы Уфы. За спинами многих участников тяжелые рюкзаки, ведь ночевать придется в палатке в походных условиях. Но на такое не все готовы решиться, некоторые стартовавшие пройдут лишь часть пути.
Перед стартом пробега организаторы провели тщательную разведку. Нюансов в организации непростого маршрута много. Необходимо было учесть все детали, чтобы в пути у участников не было проблем.
Лыжный пробег в честь 75-летия Победы завершится 26 февраля. Местом финиша станет уфимский парк Победы.