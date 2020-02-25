В Башкирии пенсионер домогался внучки с серьёзным заболеванием

23 февраля в полицию Бирска обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что её 63-летний супруг сексуально домогался до их внучки. Девочке в этом году исполнилось 15 лет.

Издание РЕН ТВ сообщает, что девочка не посещает школьное учреждение. Обучение подросток получает дома, так как состоит на учёте с диагнозом ДЦП. Известно, что мужчина приставал к девочке в их собственном доме.

Женщина застала своего супруга за преступлением с поличным. Однако пенсионер сбежал и долгое время скрывался. Но на следующее утро был найден и доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.