В Уфе прошел футбольный турнир болельщиков в честь Дня защитника Отечества

В столице Башкортостана прошел IV футбольный турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества. Инициатором его проведения стал фанклуб «Уфы». Им составили конкуренцию болельщики из баскетбольного «Уфимца», волейбольного «Урала» и хоккейного «Салавата Юлаева».
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В итоге эти коллективы и составили тройку призеров. Футбольная «Уфа» – четвертая, на первом месте – команда болельщиков из волейбольного «Урала», вторыми стали баскетболисты и третьи – поклонники хоккея. Все собравшиеся поблагодарили ФК «Уфа» за организацию турнира.