В Уфе прошел футбольный турнир болельщиков в честь Дня защитника Отечества

В столице Башкортостана прошел IV футбольный турнир болельщиков, посвященный Дню защитника Отечества. Инициатором его проведения стал фанклуб «Уфы». Им составили конкуренцию болельщики из баскетбольного «Уфимца», волейбольного «Урала» и хоккейного «Салавата Юлаева».

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В итоге эти коллективы и составили тройку призеров. Футбольная «Уфа» – четвертая, на первом месте – команда болельщиков из волейбольного «Урала», вторыми стали баскетболисты и третьи – поклонники хоккея. Все собравшиеся поблагодарили ФК «Уфа» за организацию турнира.

Давно не виделись, межсеознье. Ждем наступления чемпионата, это хороший повод собраться. Мы из одного города, я не думаю, что мы должны конкурировать. Мы болеем за уфимские команды, — Рушан Шарипов, игрок команды болельщиков ФК Уфа»

Мы не можем не принять участие в таком мероприятии из уважения к болельщикам из других клубов. Это же круче, чем сидеть дома и есть салаты, —  Максим Никерин, игрок команды болельщиков ВК «Урал»

Ребята сразу откликнулись. Учитывая, что это ежегодный турнир, посвященный Дню защитника Отечества, проблем с этим никогда не возникает. Наоборот, желающих бывает больше, чем мы можем себе позволить, —  Андрей Коленченко, специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа»