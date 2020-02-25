Почему в России закрываются сахарные заводы?

В России стало известно о массовом закрытии нескольких сахарных заводов. Это три завода из трех регионов: Башкортостан, Тульская область и Татарстан. Причиной оказалось снижение цен на продукт в связи с большими запасами в стране.

Суммарная мощность трех заводов — свыше 150 тысяч тонн. Это Мелеузовский сахарный завод из Башкортостана, Нурлатский сахарный завод из Татарстана и Товарсковский сахарный завод из Тульской области. В сельскохозяйственном сезоне 2020/2021 эти заводы работать не смогут. Численность работников всех трех предприятий составляет более 1000 человек

В последние три года цены на сахар не удовлетворяли необходимый уровень рентабельности. Производство сахара в России и его потребление сильно разнилось, и цена продукта опустилась до 20 рублей на килограмм. Реализовать излишки продукта за границей тоже не удалось по причине снижения мировых цен.