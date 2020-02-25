В Башкирии вручили награду учительнице, закрывшей собой детей во время стрельбы в школе

18 апреля 2018 года в Стерлитамаке произошёл страшный инцидент. 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 пытался расстрелять одноклассников и поджег помещение школы. Учительница информатики Екатерина Першина попыталась остановить налётчика, закрыв собой проход.
Школьник пришёл в класс с охотничьим ружьём, ножом и горючей смесью, которую впоследствии поджег. Ранения получили учительница, в которую попала пуля, и две девятиклассницы, одна из которых попыталась выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от взбушевавшегося ученика. К счастью, всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь, поэтому смертельной трагедии удалось избежать.
Глава республики Радий Хабиров лично наградил Екатерину Першину орденом генерала Шаймуратова. Такая госнаграда вручается «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни». Сам налётчик сейчас проходит принудительное лечение.