В Башкирии вручили награду учительнице, закрывшей собой детей во время стрельбы в школе

Школьник пришёл в класс с охотничьим ружьём, ножом и горючей смесью, которую впоследствии поджег. Ранения получили учительница, в которую попала пуля, и две девятиклассницы, одна из которых попыталась выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от взбушевавшегося ученика. К счастью, всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь, поэтому смертельной трагедии удалось избежать.