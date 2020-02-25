В Башкирии водитель сбил 5-летнего мальчика

Серьёзное ДТП произошло в Нуримановском районе Башкирии. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на 5-летнего ребёнка. Сообщается, что мальчику потребовалась срочная помощь медиков.
36-летний уфимец за рулём «Лады Гранта» ехал по улице Дорожной в селе Красная Горка. В этот момент дорогу в неустановленном для этого месте перебегал 5-летний мальчик. Водитель не успел затормозить и совершил наезд на ребёнка.
Мальчика срочно госпитализировали в местную больницу. Ребёнок получил различного рода травмы. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.