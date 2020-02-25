Семья из Башкирии разбилась насмерть в серьёзном ДТП в Коми

24 февраля стало известно о страшной аварии, которая произошла на трассе в республике Коми. Семья из четырех человек разбилась насмерть при столкновении с бензовозом. Издание «КомиИнформ» сообщает, что семья проживала в Башкирии.

47-летний водитель за рулем «Лифан» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом и буквально отлетел на другую сторону дороги. В машине в момент аварии находились четыре человека: 47-летний водитель, его 46-летняя супруга и их дети, 19 и 15 лет.

Вся семья погибла, не дождавшись помощи медиков. Сейчас близкие родственники погибших собирают деньги на транспортировку тел. Известно, что у погибших супругов был ещё один взрослый сын, который потерял всю семью.