«Она была ангелом»: в Башкирии скорбят по трагически погибшей матери троих детей

Страшная авария на трассе в Башкирии унесла жизнь 33-летней жительницы Белорецка Лилии Б. Она погибла в минувшую субботу, 22 февраля, за рулем «Дэу Нексии». Как ранее сообщал bash.news, автомобиль во время движения выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

Удар был настолько сильный, что шансов спастись у погибшей не было. Очевидцы отмечают, что от машины буквально ничего не осталось. В аварии пострадали еще трое пассажиров, сейчас они госпитализированы в больницу.

У Лилии дома остались трое замечательных детей, которые скучают по маме и не могут поверить, что ее больше с ними нет. Старшая дочь Ксения особенно сильно переживают утрату: они были настоящими подругами с мамой.

Жители Белорецка выражают соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей. Они вспоминают, что Лилия была прекрасной матерью и хорошим человеком.