В Уфе неизвестные прострелили глаз парню

В одну из больниц города был доставлен молодой парень с серьёзной травмой. 26-летнему уфимцу прострелили глаз. О страшном событии рассказал собственный источник изданию «Вести-Башкортостан».

На парня было совершенно нападение в микрорайоне Затон. Скорая помощь забрала молодого человека в улицы Летчиков. Неизвестный прохожий выстрелил в уфимца из пистолета.

Пуля от огнестрельного оружия попала парню прямо в глаз. Пострадавший находится в больнице, а напавший на него прохожий разыскивается полицией. Причина страшного происшествия выясняется.