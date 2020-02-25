В Уфе неизвестные прострелили глаз парню

В одну из больниц города был доставлен молодой парень с серьёзной травмой. 26-летнему уфимцу прострелили глаз. О страшном событии рассказал собственный источник изданию «Вести-Башкортостан».
На парня было совершенно нападение в микрорайоне Затон. Скорая помощь забрала молодого человека в улицы Летчиков. Неизвестный прохожий выстрелил в уфимца из пистолета.
Пуля от огнестрельного оружия попала парню прямо в глаз. Пострадавший находится в больнице, а напавший на него прохожий разыскивается полицией. Причина страшного происшествия выясняется.
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Фото: Интернет.