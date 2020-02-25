«Мы с ним созвонились, помирились»: жительница Башкирии, напавшая на таксиста, пожаловалась на травлю

В социальных сетях распространился шокирующий видеоролик. На записи из города Стерлитамак молодая мама с двумя детьми нападает на водителя такси с кулаками и громко кричит, пугая собственных детей. Ситуация возмутила общественность, однако оказалась совсем неоднозначной.

Что стало отправной точкой для конфликта между пассажиркой и водителем, доподлинно неизвестно. Мужчина рассказал, что молодая мама не сообщила о том, что поедет с детьми, поэтому в машине не оказалось двух детских кресел. Водитель предложил доплатить женщине 30 рублей, но когда женщина согласилась, пошёл на попятную и начал провоцировать конфликт.

Женщина сообщила, что после появления видеозаписи в социальных сетях, ей начали поступать угрозы, нелицеприятные слова — развязалась настоящая травля. Однако между пассажиркой и водителем конфликт был давно улажен, они даже выходили на связь. Как видео попало в общий доступ, таксист не знает, ведь снимал его только для коллег и руководства.

Он выложил это, в том числе моих детей, в общественный доступ, я даже фотографии во "ВКонтакте" не выкладываю со своими детьми. Какое он имеет право?! Потом я связалась со службой поддержки, они говорят, пишите на него в полицию. Мы с ним созвонились, помирились, это было 22-го числа. молодая мама