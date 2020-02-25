В Башкирии заработала первая роботизированная ферма

В Абзелиловском районе заработала первая роботизированная молочно-товарная ферма. Аппараты стоимостью 180 тысяч евро будут обслуживать 800 коров и обеспечивать производство свыше семи тысяч тонн молока ежегодно. Общий объем инвестиций оценивается в 420 миллионов рублей.

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Окупаемость пилотного проекта рассчитана на срок от трех до пяти лет. Такая система доения предполагает минимальный контакт с людьми и отсутствие стресса для животных, что позволяет получать молоко самого высокого качества. Оператор же нужен для того, чтобы контролировать робота-дояра.

У нас были разные объекты. Вот этот – уникальный, пока единственный в России. Это полностью роботизированная ферма, — Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан 