«Уфа» удержала Беленова и купила двух игроков молодёжных сборных

Текущее седьмое место команды Вадима Евсеева никого в чемпионате России не удивляет. Уфимский клуб уже который год считается середняком российской премьер-лиги и умеет отнимать очки у лидеров. В этом сезоне «Уфа» забралась особенно высоко по причинам неважного старта «Спартака», «Динамо» и «Рубина». Весной подопечным Евсеева предстоит серьезная борьба за место в топ-10. Как считают эксперты БК 1xbet, у уфимцев есть хорошие шансы на то, чтобы финишировать высоко (подробнее – по ссылке). Однако «Уфа» не спешила укреплять свой состав в период зимнего трансферного окна.

Главная задача заключалась в том, чтобы зимой не растерять сыгранный состав. Для этого руководство клуба договорилось о продлении контракта с вратарем Александром Беленовым. Срок нового соглашения с 33-летним голкипером рассчитан на три года. Беленов– основной вратарь «Уфы», в текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате России и пропустил всего одиннадцать голов.

Также клуб продлил соглашение с форвардом Вячеславом Кротовым. 26-летний нападающий перешел в «Уфу» в 2015 году из «Спартака» и за это время провел 106 матчей, отметившись десятью голами. Срок нового соглашения с клубом рассчитан на два года.

Ещё одного игрока «Уфы» зимой хотели видеть в Италии. Речь про защитника ИонуцуНеделчару. Напомним, что Неделчару перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» в 2018 году. Контракт футболиста действует до лета 2021 года. Этим игроком активно интересовалась «Брешия», но условия сделки не устроили руководство «Уфы», которое не пожелало отпускать основного защитника за маленькие деньги.

Зимой «Уфа» оформила всего две сделки. Эксперты отмечают, что этот клуб ориентирован на поиск молодых талантливых игроков, чтобы потом была возможность заработать на их продаже. В команде Евсеева выступает множество юных футболистов, поэтому нет ничего удивительного в том, что «Уфа» подписала контракты ещё с двумя. Из «Анжи» перешёл нападающий Гамид Агаларов. 19-летний форвард подписал контракт сроком на три года. Отметим, что Гамид выступает за юношескую сборную России и играет очень результативно — девять голов за двадцать одну встречу. В составе «Анжи» Агаларов забил 5 голов в текущем сезоне ПФЛ — второй лиге чемпионата России. За этот трансфер «Уфа» заплатила 180 тысяч евро.

Примерно такую же сумму уфимский клуб отдал «Локомотиву» из Ташкента, чтобы приобрести Остона Урунова. Полтора года назад Остон был признан лучшим молодым игроком чемпионата Узбекистана. Этот 19-летний хавбек постоянно вызывался в юношескую и молодежную сборные Узбекистана, а минувшим летом сыграл первый матч за главную команду страны.