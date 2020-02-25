В Башкирии решили продавать воздух в консервных банках

С такой инициативой выступил экс-чиновник по туризму Артур Идельбаев. Мужчина со своими товарищами закатали воздух с горы Иремель в консервную банку. Необычный процесс был снят на видео.
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Чистый горный воздух был законсервирован прямо на вершине Иремель. Такие банки экс-чиновник предлагает дарить как сувенир друзьям и коллегам. На консервных банках виднеется «фирменная» наклейка, на которой даже перечислен состав воздуха.
Подписчики экс-чиновника с юмором отнеслись к затее. Комментаторы тоже стали предлагать необычные сувениры: мешки со снегом с вершин Уральских гор, пакеты с кусочками льда из горных рек. А кто-то в шутку отметил, что главное, чтобы в банках был воздух, а не «что-то другое».
Фото и видео: Соцсети.