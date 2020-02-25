В Башкирии решили продавать воздух в консервных банках

Друзья, мы находимся на вершине горы Иремель, здесь самый чистый горный воздух. И мы решили сделать вот такие сувенирные баночки с воздухом. Мы сейчас будем их заполнять, те, кто рядом, пожалуйста, не дышите.

Артур Идельбаев