Бюджет Башкирии в 2019 году вырос на 11%

На 20 млрд рублей, или на 11%, вырос объем доходов бюджета республики в прошлом году. Об этом на совещании в правительстве сообщила министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова. Итоговый показатель – почти 199 млрд рублей.
горячие новости
Расходы региональной казны за 2019 год составили 215 млрд рублей. Рост к уровню 2018 года – 35 млрд рублей или 20%. Бюджет традиционно социально направленный: более 71% трат – это зарплаты бюджетников и финансирование социально-значимых проектов.
Лира Игтисамова, министр финансов Республики Башкортостан: «Из общей суммы целевых средств неосвоенными ассигнованиями остались в общей сумме 1,3 млрд рублей. Крупные остатки сложились по линии Госстроя, МинЖКХ. Это было связано с тем, что часть расходов по историческим поселениям лежат в 2020 году, также по линии Минобразования, Минпрома и Гостранса».
Совещание провел первый вице-премьер Андрей Назаров. Он подчеркнул, что главное – не освоение бюджетных средств, а конечный результат.
Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Считаю очень важным изменение механизма ответственности должностных лиц. У нас просто звучит иногда фраза, да, отчитываются коллеги за освоение средств, мне кажется, формально-то это правильно, на деле это значит, что деньги освоили и этого достаточно. Это не так. Важен тот результат, который мы получаем. Поэтому ответственность должностных лиц должна строиться таким образом: мы отчитываемся не за освоенные средства, а мы отчитываемся за тот результат, который необходимо было достигнуть при выделении и использовании тех средств, которые в бюджете были запланированы».