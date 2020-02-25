Бюджет Башкирии в 2019 году вырос на 11%

Лира Игтисамова, министр финансов Республики Башкортостан: «Из общей суммы целевых средств неосвоенными ассигнованиями остались в общей сумме 1,3 млрд рублей. Крупные остатки сложились по линии Госстроя, МинЖКХ. Это было связано с тем, что часть расходов по историческим поселениям лежат в 2020 году, также по линии Минобразования, Минпрома и Гостранса».

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Считаю очень важным изменение механизма ответственности должностных лиц. У нас просто звучит иногда фраза, да, отчитываются коллеги за освоение средств, мне кажется, формально-то это правильно, на деле это значит, что деньги освоили и этого достаточно. Это не так. Важен тот результат, который мы получаем. Поэтому ответственность должностных лиц должна строиться таким образом: мы отчитываемся не за освоенные средства, а мы отчитываемся за тот результат, который необходимо было достигнуть при выделении и использовании тех средств, которые в бюджете были запланированы».