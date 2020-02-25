Ученые: в России в 2020 году клещи проснутся раньше времени

В средней полосе России клещи пробудились на месяц с лишним раньше обычного срока. Членистоногие уже были замечены на оттаявших участках. Эксперты рассказали причину такого неожиданного появления кровососущих.

Специалисты говорят, что в южной полосе России клещи пробуждаются в марте. В средней полосе — в апреле. Так как зима в этом году удалась теплая и снега было мало, появление клещей уже было зафиксировано в средней полосе России.

Клещи выходят на охоту, когда температура достигает +10 ℃. Эксперты рассказали, что на юго-западных склонах снег оттаивает быстрее, поэтому первое появление членистоногих ожидается именно там. В первую очередь это касается Московской области. Владельцам домашних питомцев стоит быть запредельно осторожными.