Ученые: в России в 2020 году клещи проснутся раньше времени

В средней полосе России клещи пробудились на месяц с лишним раньше обычного срока. Членистоногие уже были замечены на оттаявших участках. Эксперты рассказали причину такого неожиданного появления кровососущих.
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Специалисты говорят, что в южной полосе России клещи пробуждаются в марте. В средней полосе — в апреле. Так как зима в этом году удалась теплая и снега было мало, появление клещей уже было зафиксировано в средней полосе России.
Клещи выходят на охоту, когда температура достигает +10 ℃. Эксперты рассказали, что на юго-западных склонах снег оттаивает быстрее, поэтому первое появление членистоногих ожидается именно там. В первую очередь это касается Московской области. Владельцам домашних питомцев стоит быть запредельно осторожными.
Клещи являются переносчиками различных заболеваний. К ним относятся энцефалит, боррелиоз и пироплазмоз. Помимо перечисленных известных болезней, клещи могут переносить и бабезиоз. Бабезиоз опасен как для человека, так и животных. В зоне риска прежде всего находятся больные со слабым иммунитетом, им может грозить смерть.