В Башкирии открыли памятник Герою России Фарвату Якупову

В Гафурийском районе открыли памятник Герою России Фарвату Якупову. Офицер СОБРа не раз принимал участие в контртеррористических операциях, часто спасал боевых товарищей. За мужество и героизм еще при жизни он получил высшую награду страны.

Орден Мужества, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и, конечно же, «Золотая Звезда» Героя России – воинские награды настоящего защитника Отечества. Все они изображены на памятнике боевому офицеру Фарвату Якупову. Героя не стало 12 лет назад. И скосила его не вражеская пуля, а тяжелая болезнь. Ещё будучи в строю он стал легендой спецподразделения, в котором служил.

«Золотую Звезду» героя Фарват Якупов получил за участие в боевых операциях на Северном Кавказе. В конце января 1995 года подразделение федеральных войск попало в окружение. Старший лейтенант СОБРа Якупов прикрыл отход товарищей по оружию, вызвав огонь боевиков на себя. В том бою он получил ранение в голову.

Отец Фарватпа, Абдулла Якупов, говорит, что сын с детства проявлял храбрость. Однажды в деревне начали отстреливать бегающих по улицам собак. Маленький Фарват лег на своего четвероного друга перед охотником, тем самым спасая от расправы.

На открытии памятника собрались друзья, родственники, односельчане Фарвата Якупова, ветераны локальных войн, школьники. Многие лично знали героя и вспоминают, что он всегда был смелым и честным.

Еще одна страница воинской биографии Фарвата Якупова – освобождение заложников самолета в московском аэропорту. Это случилось в 1992 году. На борту было более 100 человек. Вдвоем с командиром они проникли в кабину пилотов, а затем устранили боевика. А выпавшую из рук преступника гранату Фарват мгновенно обезвредил. Пригодился опыт службы в Афганистане.

В школе бережно хранят память о своем ученике-герое. В музее представлена большая экспозиция, посвященная Фарвату Якупову. Родственники передали в дар школе личные вещи героя, среди которых и служебная форма.