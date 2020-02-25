Жителям России в Турции могут разрешить расплачиваться рублями

Ведомства России и Турции обсуждают возможность расчета рублями для россиян на турецких курортах. Об этом сообщил мэр Турции Мунир Каралоглу . Чиновник подчеркнул, что такая инициатива поможет развитию туризма.

Согласно турецким данным, число российских туристов в 2020 году увеличится. Губернатор Антальи, самого популярного курорта Турции, заявил, что в прошлом году отдыхающих с России было 5 млн 585 тыс человек. Также Мунир Каралоглу отметил, что инициативу расчета жителями России отечественной валютой можно было бы реализовать и в России, чтобы турки тоже могли расплачиваться лирой.