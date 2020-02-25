В России начали экономить на еде

Средний чек за один поход россиянина в магазин за месяц уменьшился. Исследователи сравнивали январь 2020 и январь 2019. Снизился также и размер среднего чека за год.

Больше всего перестали тратить на покупки в Сибири. Минимальная экономия зафиксирована на Урале. Отмечается, что средний годовой чек уменьшился во всех регионах страны.