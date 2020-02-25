В России начали экономить на еде

Средний чек за один поход  россиянина в магазин за месяц уменьшился. Исследователи сравнивали январь 2020 и январь 2019. Снизился также и размер среднего чека за год.

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Больше всего перестали тратить на покупки в Сибири. Минимальная экономия зафиксирована на Урале. Отмечается, что средний годовой чек уменьшился во всех регионах страны.

В исследовании участвовали 40 тыс. жителей.Также аналитики сообщают, что на продукты питания больше всего тратят жители Ингушетии, а минимум денежных затрат на еду позволяют себе в Татарстане.  На питание у россиян уходит от одной трети общих расходов.