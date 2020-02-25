В Уфе поймали «чёрных риелторов», которые продавали квартиры одиноких людей

В Уфе была задержана организованная группировка «чёрных риелторов». Четыре местные жительницы продавали чужие квартиры. В общей сложности мошенницы смогли выручить больше 16 миллионов рублей.

С 2018 по 2019 года женщины находили квартиры, которые принадлежали одиноким, асоциальным людям без родственников и семьи, или принадлежали тем, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Женщины подделывали их паспорта, оформляли другие документы и перепродавали квартиры третьим лицам. Злоумышленницам удалось продать шесть квартир таким мошенническим способом.

Сообщается, что женщинам от 33 до 59 лет. Три мошенницы находятся под домашним арестом, а ещё одна заключена под стражу. Следственный комитет республики продолжает расследование дела.