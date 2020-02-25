В Уфе внедорожник сбил девушку

Накануне в столице Башкирии был совершен наезд на пешехода. Сообщается, что девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

30-летняя девушка получила травмы. К счастью, они оказались незначительными. Потерпевшую отправили домой.

ДТП произошло на улице Вологодской. Автомобилем управлял 31-летний житель Благовещенска. Оказалось, что в момент аварии он был пьян.

При проведении освидетельствования на состояние опьянения в парах выдыхаемого воздуха прибор алкотектор показал 1,208 мг / л. Было также установлено, что водитель не имел права на управление транспортными средствами.