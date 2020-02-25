Житель Башкирии пострадал от рук мошенников

64-летний житель Октябрьского пострадал от рук мошенников. По данному факту оперативники возбудили уголовное дело. Сейчас ведется активный розыск преступников.

На «Авито» потерпевший решил купить газонокосилку. Мужчина нашел подходящий товар и позвонил продавцу. Он сказал, что живет в другом городе.

Потерпевший перевел на карту продавца 40 тысяч рублей. Он сказал, что отправит товар транспортной компанией.

(ц: пресс-служба МВД по Башкирии) На следующий день злоумышленник сказал, что покупатель никогда не получит свою газонокосилку. Горожанин обратился в полицию.