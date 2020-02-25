В Уфе сотрудники ЖЭКа остались без зарплаты

По факту невыплаты заработной платы в Прокуратуру Советского района башкирской столицы обратились сотрудники ООО «ЖЭК № 19». В связи с обращением ведомство провело проверку. Подробности в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Организация задолжала зарплату 52-м сотрудникам. Сумма задолженности составляет 1 млн рублей. В настоящее время задолженность погашена.

Прокуратура района возбудила административное дело, а также внесла в его адрес представление, потребовав устранить выявленные нарушения.

Фото: Интернет.